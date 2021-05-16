2021/05/16 | 20:09 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يدعو الدول العربية "المطبّعة" مع إسرائيل إلى إلغاء التطبيع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/16 | 20:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو الدول العربية "المطبّعة" مع إسرائيل إلى إلغاء التطبيع) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو الدول العربية "المطبّعة" مع إسرائيل إلى إلغاء التطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).