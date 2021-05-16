المثقف وأوتاد الثقافة المنفتحة - الياس خليل نصرالله

2021/05/16 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الياس_خليل_نصرالله المثقف يتحلى بالقيم الانسانية السامية، والشجاعة الفكرية، يناقش بتروٍ وعقلانية ما يسمعه أو يقرأه او يشاهده.



فهو لا يتلقى ما سمعه او قرأه كالببغاء، او يمتصه كإسفنجة، إنما يقوم بغربلته وتمحيصه، وسبر أغواره، ليتمكن من الادراك والتمييز بين الحقيقة والخرافة وبين ما هو بناء وهدام.



والمثقف يبادر للتفاعل مع قضايا ومعضلات مجتمعه، يدعم الإصلاح والتغيير والتطور، ليحقق العيش هو وكافة شرائح مجتمعه واقعًا تسوده ......





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