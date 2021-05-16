الولايات المتحدة الصهيونية - عبدالله عطية شناوة

2021/05/16 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة دعت مندوبة الإدارة الأمريكية في مجلس الأمن، ((الأطراف)) إلى أحترام القانون الدولي.



متغافلة عن أن القانون الدولي يحرم إحتلال إراضي الغير ، وتغيير طبيعتها الديموغرافية، ثم ضمها للمحتل وجعلها عواصم له، وقمع سكانها وطردهم من منازلهم وأحلال متطرفيه في المنازل المغتصبة، وتجريف مزارع أصحاب الأرض، وسرقة مواردهم المائية، أو تلويثها.



كل هذا الجرائم التي يحرمها القانون الدولي، يقترفها على مدى عشرات السنين، ط ......





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