الكاظمي يهنئ جميع العاملين في صحيفة الصباح في الذكرى 18 لتأسيسها

2021/05/16 | 20:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، التهاني لجميع العاملين في صحيفة الصباح في الذكرى 18 لتأسيسها.وقال الكاظمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "الى جميع العاملين في صحيفة الصباح..يطيب لي في الذكرى الثامنة عشر لتأسيس صحيفتكم الغرّاء أن أهنئكم، وأتمنى لكم ولعملكم دوام النجاح والإبداع".وأضاف "المجد والرفعة لشهداء الصحيفة والصحافة العراقية بشكل عام من زملاء بررة حق علينا استذكارهم اليوم..وكل عام وأنتم بخير".

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