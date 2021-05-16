عشرات الجرحى بانهيار مدرج كنيس يهودي قرب القدس

2021/05/16 | 20:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض العشرات من الإسرائيليين للإصابة في حادث انهيار مدرج كنيس قرب القدس، الأحد.

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