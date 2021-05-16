الشيخ حمودي: يوم المقابر الجماعية هو مناسبة للوقوف أمام جرائم أبشع نظام ديكتاتوري بتاريخ العراق

2021/05/16 | 20:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، الاحد، ان يوم المقابر الجماعية هو مناسبة للوقوف أمام جرائم أبشع نظام ديكتاتوري بتاريخ العراق.وقال الشيخ في بيان انه “بالتزامن مع ما يرتكبه الكيان الصهيوني من مجازر إبادة جماعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، يستذكر العراقيون بمرارة يوم المقابر الجماعية التي نفذها النظام البعثي الفاشي […]

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