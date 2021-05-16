2021/05/16 | 20:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال مسؤولون في أستراليا، اليوم الأحد، إن بلادهم متمسكة بخطط إعادة الانفتاح على بقية العالم اعتبارا من منتصف العام المقبل، وترفض ضغوطا متزايدة لإنهاء إغلاق الحدود الدولية.وقال رئيس الوزراء سكوت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أستراليا ترفض ضغوط إنهاء الإغلاق بسبب كورونا المركز الخبري الوطني.

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