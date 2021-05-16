2021/05/16 | 20:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني يشهد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي منذ بداية شهر أيار الجاري تدهورا غير مسبوق أدى إلى وقوع صدمات عنيفة بين الطرفين، إذ انطلقت شرارة العنف من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية لتتحول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بداية الشرارة والحصيلة..



المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية الشرارة والحصيلة.. المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بداية الشرارة والحصيلة.. المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).