زمن المسخ... - أحمد بيان

2021/05/16 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان متى تحرر جماعة العدل والإحسان جنودها؟!!أحزاب ليست كالأحزاب، ونقابات ليست كالنقابات، وجمعيات ليست كالجمعيات، وكذلك الجبهات والتنسيقيات والائتلافات، وباقي صيغ التحالفات...



إنها ألوان الطيف الباهتة."ديمقراطيون" ليسوا كالديمقراطيين، "مناضلون" ليسوا كالمناضلين..."نضال" ليس كالنضال...فعل هلامي بطعم المرارة...إنه زمن المسخ..ولنقدم بعض عناصر الجواب عن السؤال: كيف؟هناك أحزاب ......





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