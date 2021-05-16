تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القانون السوري - محمد عبد الكريم يوسف

2021/05/16 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_الكريم_يوسف 1.مقدمة :اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979 في محاولة لتأسيس قانوني دولي إنساني لحقوق المرأة .



دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد صدورها بعام واحد أي في 3 أيلول 1981 ، وعملت الدول التي انضمت إليها إلى مواءمة قوانينها مع بنود الاتفاقية وأدخلتها في القانون المحلي الوطني لتلك الدول .



لكن دولا أخرى تأخرت في اعلان موافقتها على الانضمام للاتفا ......





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