4 نصائح قبل ’اقتحام’ سوق العملات الالكترونية

2021/05/16 | 20:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصبح الأمل بالثراء السريع حلما يداعب آمال العديد من الأشخاص، عبر الاستثمار في العملات الإلكترونية المشفرة، والتي لا ما تزال تشكل مخاطرة كبرى لبعض المستثمرين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

منذ بداية العام، سجلت عملات مثل بتكوين وإيثيريوم ارتفاعات هائلة، تبعتها عملات لم يكن يتوقع لها النجاح مثل دوج كوين أو شيبا كوين، والتي شهد بعضها زيادة تتجاوز الـ600 في المئة.

الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر كبيرة، عادة ما تكون عوائدها هائلة، ولكن هل هذا يعني أن علينا الاستثمار في هذه المشفرة التي أصبحت تعد أصولا رقمية؟ أم علينا تجنبها؟

تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنترست" يقدم أربع وصايا للراغبين بالاستثمار في سوق العملات الإلكترونية المشفرة.

أولا

قبل الاستثمار بالعملات المشفرة، عليك أن تفهمها وتعرف المزيد عنها، ومن الجيد التعرف على خبرات مستثمرين آخرين في هذا المجال.

ثانيا

لا تستثمر أية نقود في عملة ما قبل قيامك بالبحث عنها، ومعرفة كل ما يتعلق بها.

ثالثا

اتخذ قراراتك على أساس حسابات منطقية، وليس على الأحلام والتوقعات فقط.

رابعا

لا تستثمر أكثر مما يمكن أن تخسره، بمعنى أن تبقي حجم استثمارك بما لا يعرضك للإفلاس في حال الخسارة.

أصول رقمية

استطاع عدد كبير من المستثمرين في العملات الإلكترونية النجاح وتحقيق مكاسب، حيث أصبح لديهم أصولا رقمية هائلة.

ولكن أبرز المخاوف التي تواجه المستثمرين هي خسارة كل ما تم تحقيقه إذا لم يستطع الاحتفاظ ببيانات ومعلومات الولوج إلى حساباته الرقمية، إذ خسر العديد من الأشخاص أموالهم لأنهم فشلوا في تذكر الكلمات السرية لحساباتهم.

بريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيس، قال إنه هناك المزيد من الأصول التي يتم إنشاؤها في سوق العملات المشفرة، وهو ما يتطلب تحديد أي من الأصوال التي يجب أن تتيحها تطبيقات التداول المختلفة، بحسب تقرير نشرته "فوربس".

ورغم أن عملة دوج كوين ظهرت كمزحة، إلا أن قيمتها السوقية أصبحت بمليارات الدولارات، وهو ما دفع العديد من تطبيقات التداول تضيفها للتداول رغم أنها كانت تبتعد عنها عند بداية طرحها ولم تكن ترى لها أي قيمة، ولكنها حاليا أصبحت واقعا لا يمكن تجاهله.

رئيس منصة بيتباندا لبيع العملات المشفرة الأوروبية، إيريك ديموث، قال في تقرير سابق لوكالة فرانس برس، إن عملات مثل البِتكوين صارت تمثل "ذهبا رقميا جديدا" يقبل عليه المستثمرون الراغبين في تنويع أصولهم وحماية أنفسهم من التضخم.

ويؤكد أن "قريبا، سنجد عملات البِتكوين في احتياطيات البنوك المركزية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 نصائح قبل ’اقتحام’ سوق العملات الالكترونية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 نصائح قبل ’اقتحام’ سوق العملات الالكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).