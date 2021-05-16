2021/05/16 | 20:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أظهرت بيانات نٌشرت اليوم الأحد، ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية بنسبة 53% خلال شهر نيسان الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك يرجع إلى التعافي الاقتصادي العالمي.ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع بمبيعات عملاقي السيارات الكورية بنسبة 53% في نيسان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع بمبيعات عملاقي السيارات الكورية بنسبة 53% في نيسان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع بمبيعات عملاقي السيارات الكورية بنسبة 53% في نيسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).