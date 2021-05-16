الاعلام الامني : القبض على عدد من المُتَّهَمَيْن بالاتِجَارِ وَتَعاطي المخدرات في بغداد

2021/05/16 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني ،اليوم الاحد، عن تمكن القطعات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على عدد من المُتَّهَمَيْن بالاتِجَارِ وَتَعاطي المواد المخدرة في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان " الفرقة الأولى شرطة اتحادية واصلت تنفيذ واجباتها اليومية بملاحقة تجار ومتعاطي المــخدرات ضمن قـــاطع مسؤوليتها وتمــكنت مـــن القاء القبض على ٣ متهمين وفـــق المـــادة "٢٨/ مخدرات".

واضافت " ضبط بحوزة كل منهم كمية من الكرستال والحبوب المخدرة ومسدسات صوتية عدد ٢ في مناطق مدينة الصدر والبلديات شرقي بغداد".

واشارت الخلية الى انه " تم القبض على متهمين اثنين وبالجرم المشهود حال تعاطيهما لمادة الكرستال المخدرة في منطقة زيونة".

واوضحت الخلية ان " قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القبض على متهم بترويج المخدرات وعند تفتيش داره في قاطع الكرخ ضبط بحوزته ربع كيلو من مادة الكرستال المخدرة".

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