2021/05/16 | 21:00 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: 60 مصابا جراء انهيار مدرج في كنيس بمستوطنة جعفات زئيف

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