2021/05/16 | 21:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان يوم الاحد، عن رفع حظر التنقل بين اقليم كوردستان ومحافظات العراق.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تقرر رفع حظر التنقل بين اقليم كوردستان ومحافظات العراق، باخذ بعين الاعتبار التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

واضاف: ان القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع حظر التنقل بين اقليم كوردستان ومحافظات العراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع حظر التنقل بين اقليم كوردستان ومحافظات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).