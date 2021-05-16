قوباد طالباني يجتمع مع الطلبة الكورد في ارمينيا

2021/05/16 | 21:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد، مع الطلبة الكورد في ارمينيا.

وبهذا الصدد قال ريكوت ابراهيم حسين، الطالب بكلية الطب العام في ارمينيا لـPUKmedia: ان الطلاب قدموا طلباتهم ومقترحاتهم لتطوير دراستهم الى قوباد طالباني، الذي تعهد بمعالجة مشاكلهم وفق القانون.

واضاف: ان نحو 600 طالب كوردي يدرسون في ارمينيا، لافتا الى انهم طلبوا من نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان مساعدتهم عند معادلة شهاداتهم، مشيرا الى قوباد طالباني اعرب عن سروره بتواجد اعداد كبيرة من الطلاب الكورد في ارمينيا.

زيارة قوباد طالباني الى ارمينيا جاءت تلبية لدعوة رسمية وجهت له من قبل الحكومة الارمينية، والتي تستغرق 3 ايام ايام، يرافقه خلالها وفد تألف من دارا رشيد وزير التخطيط في اقليم كوردستان، وأوميد صباح رئيس ديوان محلس الوزاء في اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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