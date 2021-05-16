الموقف الوبائي: أكثر من 2000 إصابة خلال 24 ساعة

2021/05/16 | 21:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا في العراق، إلى أكثر من 1.13 مليون إصابة بعد تسجيل 2456 إصابة جديدة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 16 أيار/مايو، وتضمن تسجيل 2058 إصابة، و26 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 5624 حالة تماثل للشفاء، مع انخفاض المؤشر إلى 91.7%.

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