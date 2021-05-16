الجزائر.. تمديد الحبس الاحتياطي للصحفية كنزة خطو

2021/05/16 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مددت السلطات الجزائرية، الأحد، الحبس الاحتياطي للصحافية الجزائرية كنزة خطو، التي أوقفت الجمعة خلال تظاهرة للحراك الشعبي، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

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