2021/05/16 | 21:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت حكومة إقليم كردستان، استئناف دخول الزائرين من المحافظات الأخرى، وذلك بعد منه خلال عيد الفطر.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد حظر التجوال.. اقليم كردستان يفتح أبوابه أمام الزائرين من المدن الأخرى) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد حظر التجوال.. اقليم كردستان يفتح أبوابه أمام الزائرين من المدن الأخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).