2021/05/16 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقليم كردستان يقرر فتح الطرق مع المحافظات الاخرى

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