للمرة العاشرة.. نادال يتوج بلقب بطولة روما المفتوحة

2021/05/16 | 21:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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توج الإسباني رافايل نادال، اليوم الأحد، بلقب بطولة روما المفتوحة لكرة المضرب عقب فوزه في المباراة النهائية على المصنف الأول عالمياً نوفاك دجوكوفيتش.

وتمكن نادال، المصنف ثالثاً عالمياً، من حسم اللقب للمرة العاشرة في مسيرته عقب فوزه على دجوكوفيتش، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة (7-5، 1-6، 6-3).

وكانت هذه المرة السادسة التي يلتقي فيها اللاعبان في المباراة النهائية للدورة الإيطالية، حيث خرج الإسباني فائزاً للمرة الرابعة وجرّد دجوكوفيتش من اللقب الذي حققه الموسم الماضي حارمًا إياه من التتويج للمرة السادسة في روما.

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