نادال يزيح ديكوفيتش ويتوج ببطولة روما المفتوحة للمرة العاشرة

2021/05/16 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ظفر الماتدور الإسباني رافايل نادال، اليوم الأحد، بلقب بطولة روما المفتوحة لكرة المضرب عقب فوزه في المباراة النهائية على المصنف الأول عالمياُ نوفاك دجوكوفيتش.وتمكن نادال المصنف ثالثاً عالمياً من حسم […]

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