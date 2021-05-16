2021/05/16 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطايع_الهراغي لا تصالـــــــــــح إلى أن يعود الوجود لدورته الدّائرة / النّجــوم...لميقاتـها / والطّيــور...



لأصواتــها / ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فلسطين ، إرادة التّحرير/ تهافت الهرولة إلى التّطبيع - الطايع الهراغي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فلسطين ، إرادة التّحرير/ تهافت الهرولة إلى التّطبيع - الطايع الهراغي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).