حوار متمدن ام (علم!) الساحرة غاغول؟ - طلال الربيعي

2021/05/16 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي الحوار المتمدن, كما افهمه, يعني اعتماد العلم والمصداقية والمنطق وليس الخرافات والأكاذيب.



وإلا ليس هنالك من معنى لأي حوار, متمدن ام خلافه! واعتقد اني لا ابالغ اذا قلت انه ليس هنالك من حضارة وتقدم ويسار او شيوعية اذا لم تكن كلها منسجمة مع معطيات العلم والمصادر التوثيقية.



واني دعوت الحوار المتمدن مرارا عدة الى اعتماد التوثيق, حتى بالحد الأدنى الممكن, في معالجة الأمور التاريخية والعلم ......





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