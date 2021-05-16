الإقليم ينهي حظر التنقل مع المحافظات

2021/05/16 | 22:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اليوم الأحد، إعادة فتح الطرق مع المحافظات العراقية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، أنه “تقرر إلغاء حظر التنقل بين محافظات الاقليم وباقي المحافظات العراقية”.

وكانت السلطات في الإقليم قررت ضمن حزمة إجراءات حظر التنقل مع المحافظات العراقية الأخرى، في مسعى لاحتواء تفشي فيروس “كورونا”.

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