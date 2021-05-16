2021/05/16 | 22:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقط برشلونة بشكل مفاجئ على يد ضيفه سيلتا فيجو (1-2)، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإسباني.

الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل هدف التقدم للبارسا في الدقيقة 28، لكن سانتي مينا عادل النتيجة للضيوف بعد 10 دقائق فقط قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 89، ليتبخر حلم البلوجرانا في نيل لقب الليجا للموسم الثاني على التوالي.

بهذه النتيجة،، ظل برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا بتوقفه عند 76 نقطة، متأخرًا عن أتلتيكو مدريد، المتصدر، بفارق 7 نقاط، قبل جولة واحدة على النهاية، فيما استقر سيلتا في المركز الثامن برصيد 53 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة خارج السباق والمنافسة تنحصر بين اتلتيكو والريال على لقب الليغا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة خارج السباق والمنافسة تنحصر بين اتلتيكو والريال على لقب الليغا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).