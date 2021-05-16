صحة السليمانية تسجل 74 ولادة خلال العيد

2021/05/16 | 22:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية يوم الاحد، عن عدد الولادات خلال ايام عيد الفطر.

وذكرت المديرية في بيان، تابعه PUKmedia: ان عدد الولادات للفترة مابين 13 ـ 15 آيار الجاري، بلغ 74 طفلا " 38 ذكور ـ 36 اناث".

واضافت: ان 51 من الولادات كانت ولادات طبيعية، فيما 19 ولادات قيصرية.

PUKmedia متابعة

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