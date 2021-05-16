قتلى وجرحى اثر نزاع عشائري طاحن في البصرة

2021/05/16 | 22:07 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر امني، الاحد، بمقتل واضافة 3 اشخاص في ناحية النشوة قرب حقل مجنون النفطي في البصرة، نتيجة خلاف عشائري.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (16 أيار 2021)، ان "نزاعا عشائريا اسفر عن قتل شخص واصابة اثنان باصابات بليغة في ناحية النشوة قرب حقل مجنون النفطي في البصرة".

واضاف، انه "تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج"،" مشيرا انه "تم تشخيص القاتل الا انه هرب الى جهة مجهولة وتم القاء القبض على اثنين ممن كانوا معه اثناء اطلاق النار."

وتابع المصدر ان "سبب النزاع كان نتيجة مقاولة تابعة لاحدى الشركات النفطية لم ترسو على القاتل."

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