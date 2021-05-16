برشلونة يخرج من سباق الليجا والريال ينتظر الجولة الاخيرة واتلتيكو يستمر نحو اللقب

2021/05/16 | 22:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سقط برشلونة بشكل مفاجئ على يد ضيفه سيلتا فيجو (1-2)، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإسباني.

الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل هدف التقدم للبارسا في الدقيقة 28، لكن سانتي مينا عادل النتيجة للضيوف بعد 10 دقائق فقط قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 89، ليتبخر حلم البلوجرانا في نيل لقب الليجا للموسم الثاني على التوالي.

بهذه النتيجة،، ظل برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا بتوقفه عند 76 نقطة، متأخرا عن أتلتيكو مدريد، المتصدر، بفارق 7 نقاط، قبل جولة واحدة على النهاية، فيما استقر سيلتا في المركز الثامن برصيد 53 نقطة.

وتغلب فريق ريال مدريد على مضيفه اتلتيكو بيلباو بهدف دون رد،جاء عن طريق اللاعب ناتشو فيرنانديز في الدقيقة السادسة والثمانون.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الريال الى 81 نقطة خلف المتصدر اتلتيكو مدريد الذي فاز بدورة على أوساسونا بهدفين مقابل هدف واحد ليرفع رصيده الى 83 نقطة على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الليغا.

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