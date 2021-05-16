تصاعد التوتر في الضفة الغربية.. وحصيلة القتلى ترتفع

2021/05/16 | 22:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة قتلى المواجهات في الضفة الغربية إلى 21 قتيلا، وأكثر من 500 مصابا، الأحد.

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