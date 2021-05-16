النقل بصدد شراء باخرتين لتطوير الأسطول البحري

2021/05/16 | 22:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- واع- نصار الحاج

أعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم الأحد، عزم الوزارة شراء باخرتين لتطوير الأسطول البحري، فيما أشار الى أن الوزارة تعمل على توفير كافة المتطلبات لرفع العلم العراقي فوق البواخر.

وقال الشبلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاسطول البحري العراقي تضرر كثيراً نتيجة ما تعرض له بسبب الحروب التي حدثت على العراق"، لافتاً إلى أن "العراق يمتلك في الوقت الحالي بواخر قليلة لا تلبي الطموح".

وأضاف، أن "وزارة النقل تعمل من خلال استئجار بواخر، وهنالك نية لشراء باخرتين من خلال عقد وقع منذ العام 2013 لكنه لم ينفذ طيلة الفترة الماضية"، مؤكداً أن "الوزارة تتفاوض حالياً للتوقيع على هذا العقد في حال تمت تلبية كافة المتطلبات".

وأوضح، أن "الوزارة تعمل حالياً مع سلطة الطيران البحرية العراقية التي تم تأسيسها قريباً، لرفع العلم العراقي على البواخر العراقية من خلال توفير كافة المتطلبات التي تخص المنظمة البحرية"، لافتاً إلى أن "الوزارة لا يوجد لديها توجه حالياً لصناعة البواخر، لكنها توجهت للشراء أو الإيجار فقط".

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