الصحة تصدر ايضاحا بشأن الحظر الشامل والجزئي

2021/05/16 | 22:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت وزارة الصحة، اليوم الاحد، ايضاحا بشأن وجود الحظر الشامل والجزئي.

وقالت عضو الفريق الاعلامي ربى فالح حسن “توضيح بعد الملابسات التي حدثت بان هناك حضر شامل ليومي الجمعه والسبت ام لا، نؤكد ونوضح بأن بيان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشان الحظر الجزئي سيكون طيلة ايام الاسبوع”.

وبينت ان “الحظر يشمل يومي الجمعة والسبت للفترة المقبلة ويراجع القرار وفق الموقف الوبائي”.

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