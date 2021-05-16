النيران تلتهم مساحات واسعة في دهوك

2021/05/16 | 22:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التهمت النيران مساء اليوم الاحد، مساحات واسعة من الغابات والمزارع في محافظة دهوك.

وافاد مراسلنا، ان النيران نشبت بغابات ومزارع قرية "ايمينيكي" القريبة من مركز محافظة دهوك، ما اسفر عن احتراق عشرات الدونمات من الغابات والمزارع والبساتين.

واضاف: ان فرق اطفاء الحرائق واصلت مهامها للسيطرة على النيران، مؤكدا انها مازالت مستمرة في بعض مناطق القرية.

وكانت مديرية الدفاع المدني في دهوك قد اعلنت اليوم، عن اندلاع 46 حريقا في المحافظة خلال ايام عيد الفطر.

PUKmedia دهوك

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