الصحة تكشف لـNRT عن قرارات جديدة بشأن حظر التجوال

2021/05/16 | 22:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت وزارة الصحة العراقية، الاحد، أن الحظر الجزئي سيشمل جميع أيام الأسبوع، مبينة ان الموقف الوبائي سيحدد عودة الحظر الشامل من عدمه.

وقالت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح الطائي في تصريح لـNRT عربية اليوم (16 ايار 2021)، إن "الحظر الجزئي سيشمل جميع ايام الاسبوع بما فيها الجمعة والسبت،" مشيرة انه "في حال ازدياد حالات الاصابة بالوباء ستكون هناك قرارات جديدة للحد من انتشاره."

واضافت الطائي، ان "الفترة المقبلة سيتم اتخاذ قرارات جديدة وفق الموقف الوبائي وحسب متغيراته،" موضحة انه "لايمكن الاعتماد على انخفاض حالات الاصابة ليوم او يومين او حتى اسبوع."

وتابعت اننا "بحاجة الى فترة طويلة لتقييم الموقف الوبائي،" مضيفة ان "عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية سيجعلنا نعود الى نقطة الصفر."

واردفت الطائي قائلة ان "قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية بخصوص الحظر كان له مردود ايجابي على تقليل حالات الاصابة بفيروس كورونا."

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