لجنة التعليم تكشف عن تعينات قادمة لهذه الشريحة من الخريجين

2021/05/16 | 22:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب، الأحد، ارسال أسماء الخريجين الأوائل إلى مجلس الخدمة العامة الاتحادي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محددة الخريجين الذين ستشملهم التعيينات.

وقال عضو لجنة التعليم النيابية رياض المسعودي في تصريح تابعه NRT عربية، (16 أيار 21)، ان "قانون تعيين الاوائل تم تفعيله ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أرسلت كتابا الى جميع تشكيلاتها لجرد اسماء الخريجين وتخصصاتهم وسنوات التخرج للدراسات الصباحية والمسائية كلا على انفراد".

وأضاف المسعودي، انه "تم الدفع بأسماء الخريجين الاوائل الى مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ دوره في تحديد الاعداد وتخصيص الدراجات الوظيفية والمالية لتمضي العملية بشكل انسيابي"، مؤكدا ان "التعينات ستشمل الخريجين الاوائل من العام 2016 – 2017 الى عام 2019- 2020".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر العبودي في تصريح، ان "مجلس الخدمة الاتحادي يقوم بتعيين الطلبة الاوائل بالتنسيق مع الوزارات المعنية ووزارة المالية التي بدورها توفر الغطاء المالي والدرجات الوظيفية"، موضحا ان "مجلس الخدمة الاتحادي يأخذ دوره في بلورة التفاصيل الادارية بالتنسيق مع وزارة المالية".

واضاف العبودي، أن "وزارة التعليم العالي لديها تنسيق عالي مع مجلس الخدمة الاتحادي وتمتلك قاعدة بيانات بخصوص الخريجين الاوائل والسنوات التي مضت وهي توفر البيانات بحسب الكتب التي تردنا من مجلس الخدمة الاتحادي".

N.A

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