بطولة روما.. نادال يحرز لقبه العاشر على حساب ديوكوفيتش  

2021/05/16 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الإسباني رافايل نادال المصنف ثالثًا عالميًا لقبه العاشر في دورة روما، بفوزه الأحد على غريمه الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول 7-5، 1-6، 6-3، ليعادل الرقم القياسي للأخير في ألقاب دورات الماسترز (36).

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