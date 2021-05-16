في فشل الماركسية العربية - عمر إحسان قنديل

2021/05/16 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمر_إحسان_قنديل قد يُفاجئ البعض إذا ما رأوا صورة كارل ماركس مُجاورةً لصورةِ أفلاطون ويفصل بينهما هيغل ويشرعون بالسؤالِ: ما دخل مثالية أفلاطون وماورائيته بمادية ماركس؟ إن السؤال هنا نفسه يحوي الإجابة فالمثالية لا تنطبق مع المادية وهذا لا لبس فيه لكن الإجماع بينهم كان بأنّهم الثلاثة ماركس وهيغل وأفلاطون رواد الجدلية؛ فأفلاطون كان الرائد الأول إذ حاجج السفسطائين الفكرة بالفكرة وأنشأ الجدل معهم وكان أوّل من اكتش ......





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