2021/05/16 | 22:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جملة ملفات على طاولة مباحثات رئيس الإقليم ووفد أمريكي رفيع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/16 | 22:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جملة ملفات على طاولة مباحثات رئيس الإقليم ووفد أمريكي رفيع) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جملة ملفات على طاولة مباحثات رئيس الإقليم ووفد أمريكي رفيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).