بیان خليجي حول موعد إقامة بطولة خليجي 25 في البصرة

2021/05/16 | 22:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر اتحاد كأس الخليج العربي، اليوم الأحد، توضيحاً حول موعد إقامة بطولة خليجي 25 في البصرة.وذكر الاتحاد في بيان، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم تم خلاله مناقشة الموعد المقترح لإقامة خلیجي “25” في محافظة البصرة العراقیة.وأضاف “بناء على ما تمت مناقشته في الاجتماع، ووفقا لما […]

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