بيان ’حاسم’ من الصحة.. حظر التجوال الجزئي سيشمل الجمعة والسبت

2021/05/16 | 23:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن حظر التجوال الشامل الجزئي، سيشمل يومي السبت والجمعة.

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وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي، ربى فلاح، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (16 أيار 2021): "نؤكد ونوضح بأن بيان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشان الحظر الجزئي سيكون طيلة ايام الاسبوع بما فيها الجمعة والسبت للفترة المقبلة ويراجع القرار وفق الموقف الوبائي".

وجاء هذا التوضيح بعد شد وجذب ولغط على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن شمول الجمعة والسبت، بالحظر الجزئي.

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