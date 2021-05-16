توضيح من الصحة العراقية بشأن الحظر يومي الجمعة والسبت

2021/05/16 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

توضيح بعد الملابسات التي حدثت بان هناك حضر شامل ليومي الجمعه والسبت ام لانؤكد ونوضح بأن بيان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشان الحظر الجزئي سيكون طيلة ايام الاسبوع بما فيها الجمعة والسبت للفترة المقبلة ويراجع القرار وفق الموقف الوبائي.





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