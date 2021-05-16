2021/05/16 | 23:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد جمال شوكر النائب عن محافظة كركوك، تردي الاوضاع الخدمية، لافتا الى فشل الادارة بتوفير مستلزمات المواطنين.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز، عن جمال شكور قوله: ان ادارة كركوك فشلت في توفير مستلزمات المواطنين، موضحا، ان كركوك تحولت الى اكبر مكب لنفايات.

واضاف: ان اوضاع جميع المجالات متردية جدا، في وقت ليست لادارة كركوك اية خطة واضحة، لتحسين الاوضاع، مشيرا الى ان عدة ملفات فساد تواجه ادارة المدينة.

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