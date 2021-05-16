عمليات اربيل تصدر قرارا جديدا

2021/05/16 | 23:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت غرفة عمليات اربيل ، فتح جميع قاعات الاحتفالات والافراح ابتداء من يوم غد الاثنين.

وذكرت الغرفة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه ابتداء من صباح يوم غد الاثنين 2021/5/17، تفتتح جميع قاعات الاحتفالات والافراح، باتباع التعليمات الصحية والوقائية، داعية جميع اصحاب القاعات والمواطنين، الى الالتزام بالتعليمات الصحية خلال الافراح والاحتفالات وخاصة ارتداء، الكمامات.

واضافت: ان غرفة عمليات محافظة اربيل ، اتخذت سابقا وتتخذ حاليا اية قرار وذلك بهدف السلامة العامة وحماية صحة المواطنين، مشيرة الى ان المسؤولية الكبيرة في هذه الظروف تقع على عاتق المواطن، بالالتزام بالحماية الذاتية التي هي ضامن رئيسي للسلامة والصحة العامة في مدينتنا.

PUKmedia اربيل

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