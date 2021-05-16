الاعتداء على دورية امنية جنوب العراق.. و وزير الداخلية يتدخل

2021/05/16 | 23:09 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت القوات الامنية في ذي قار، الاحد، من اعتقال متهمين اعتدوا على دورية شرطة جنوبي المحافظة.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية، (16 أيار 2021)، ان "قوة أمنية كبيرة وبأمر من وزير الداخلية عثمان الغانمي، نفذت في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة عملية خاطفة انتهت باعتقال 4 مطلوبين، اعتدوا على دورية أمنية في القضاء خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضاف المصدر، ان "سبب الاعتداء على الدورية يعود لاعتراض بعض الأهالي على استقدامها مؤخرا من محافظة البصرة"، مشيرا الى انه "تم نقل الفوج الأمني الخاص من أهالي القضاء لتحل محلها".

N.A

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