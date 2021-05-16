استمرار إطلاق الصواريخ من غزة.. وتركيز أميركي على مفاوضات وقف إطلاق النار

2021/05/16 | 23:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة مفتوحة، الأحد، هي الثالثة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المتصاعد منذ أسبوع، لكنه لم يتبن حتى الآن إعلانا أو مقترحات للتوصل سريعا إلى وقف للتصعيد

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