2021/05/16 | 23:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة - واعأعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن دهشته بشأن ما يتردد حول إخباره لاعبي الميرنجي بقرار رحيله.وانتصر الريال اليوم الأحد، 1-0 على أتلتيك بيلباو، في الجولة 37 من الليجا.وقال زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنخوض المباراة الأخيرة في الموسم.
ستكون صعبة ضد خصم بحجم فياريال، لكن علينا التركيز على أنفسنا".وعن حقيقة إخباره اللاعبين برحيله، كشف: "كيف سأخبر اللاعبين بأنني سأرحل الآن؟ هل سأخاطر بما وصلنا له وأخبرهم أنني سأرحل؟".وتابع: "في الخارج يمكنهم قول ما يريدونه، لكنني لم أقل ذلك أبدًا للاعبين، وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم، لكن التركيز الآن على المباراة الأخيرة".وأضاف: "لا يمكننا الحديث باستمرار عن مستقبلي، الشيء الأكثر أهمية المباراة الأخيرة".وعن لمسة يد مورسيو لاعب بيلباو، ومدى أحقية الريال في ركلة جزاء، قال: "لا أريد التورط في مثل هذه الأمور مرة أخرى، أعتقد أن الحكم يقوم بعمله بقدر الإمكان".وتطرق لموقف هازارد، فعلق: "لا شيء غريب يحدث معه، لقد شارك كبديل.
يجب أن أختار 11 لاعبا، وهازارد يقوم بدوره مثل أي لاعب".واختتم: "بالتأكيد يجب أن ينهي ناتشو مسيرته في ريال مدريد، فهو لاعب كبير ويستحق الاعتزال هنا".المصدر: كورة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان: لم أخبر اللاعبين بالرحيل عن الريال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ستكون صعبة ضد خصم بحجم فياريال، لكن علينا التركيز على أنفسنا".وعن حقيقة إخباره اللاعبين برحيله، كشف: "كيف سأخبر اللاعبين بأنني سأرحل الآن؟ هل سأخاطر بما وصلنا له وأخبرهم أنني سأرحل؟".وتابع: "في الخارج يمكنهم قول ما يريدونه، لكنني لم أقل ذلك أبدًا للاعبين، وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم، لكن التركيز الآن على المباراة الأخيرة".وأضاف: "لا يمكننا الحديث باستمرار عن مستقبلي، الشيء الأكثر أهمية المباراة الأخيرة".وعن لمسة يد مورسيو لاعب بيلباو، ومدى أحقية الريال في ركلة جزاء، قال: "لا أريد التورط في مثل هذه الأمور مرة أخرى، أعتقد أن الحكم يقوم بعمله بقدر الإمكان".وتطرق لموقف هازارد، فعلق: "لا شيء غريب يحدث معه، لقد شارك كبديل.
يجب أن أختار 11 لاعبا، وهازارد يقوم بدوره مثل أي لاعب".واختتم: "بالتأكيد يجب أن ينهي ناتشو مسيرته في ريال مدريد، فهو لاعب كبير ويستحق الاعتزال هنا".المصدر: كورة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان: لم أخبر اللاعبين بالرحيل عن الريال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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