زيدان: لم أخبر اللاعبين بالرحيل عن الريال

2021/05/16 | 23:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن دهشته بشأن ما يتردد حول إخباره لاعبي الميرنجي بقرار رحيله.وانتصر الريال اليوم الأحد، 1-0 على أتلتيك بيلباو، في الجولة 37 من الليجا.وقال زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سنخوض المباراة الأخيرة في الموسم.ستكون صعبة ضد خصم بحجم فياريال، لكن علينا التركيز على أنفسنا".وعن حقيقة إخباره اللاعبين برحيله، كشف: "كيف سأخبر اللاعبين بأنني سأرحل الآن؟ هل سأخاطر بما وصلنا له وأخبرهم أنني سأرحل؟".وتابع: "في الخارج يمكنهم قول ما يريدونه، لكنني لم أقل ذلك أبدًا للاعبين، وسنرى ما سيحدث في نهاية الموسم، لكن التركيز الآن على المباراة الأخيرة".وأضاف: "لا يمكننا الحديث باستمرار عن مستقبلي، الشيء الأكثر أهمية المباراة الأخيرة".وعن لمسة يد مورسيو لاعب بيلباو، ومدى أحقية الريال في ركلة جزاء، قال: "لا أريد التورط في مثل هذه الأمور مرة أخرى، أعتقد أن الحكم يقوم بعمله بقدر الإمكان".وتطرق لموقف هازارد، فعلق: "لا شيء غريب يحدث معه، لقد شارك كبديل.يجب أن أختار 11 لاعبا، وهازارد يقوم بدوره مثل أي لاعب".واختتم: "بالتأكيد يجب أن ينهي ناتشو مسيرته في ريال مدريد، فهو لاعب كبير ويستحق الاعتزال هنا".المصدر: كورة

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