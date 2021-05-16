2021/05/16 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذكرات أسد – ياسر الوزني كان حديث الذئب كعادته مغروراً بنفسه مدعياً الحكمة والعدل ،قال أنه لم يجد في طعام الغابة مايسر نفسه فخرج يبحث عن نوع جديد ، لكن مزاجه تعكر من جَديّ كان يقف على مكان مرتفع فراح يمطره بوابل من السباب والشتائم وأتهم أمه وسيدات عائلته بالزنا والقُحب ،كظم الذئب غيظه ولم يرد […]

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