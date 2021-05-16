عيد مختلف – حسن العلوي


عيد مختلف – حسن العلوي
2021/05/16 | 23:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عيد مختلف – حسن العلوي كل عيد وانتم هلاله وجلاله ،كل عيد وانتم رجاله ،انه عيد مختلف، كنا نفتتحه بقول المتنبي (عيد باي حال عدت ياعيد) وهاهويعود والملسمون يمطرون اسرائيل بحجارة من سجيل .

اتمنى ان يذهب الفلسطينيون الى المفاوضات وعلى وجوهم سمات المنتصر.

 اول قتال بين الطرفين ينتصر فيه المسلمون بعد ان كدنا نكفر بايات […]

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