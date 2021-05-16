2021/05/16 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيد مختلف – حسن العلوي كل عيد وانتم هلاله وجلاله ،كل عيد وانتم رجاله ،انه عيد مختلف، كنا نفتتحه بقول المتنبي (عيد باي حال عدت ياعيد) وهاهويعود والملسمون يمطرون اسرائيل بحجارة من سجيل .اتمنى ان يذهب الفلسطينيون الى المفاوضات وعلى وجوهم سمات المنتصر.اول قتال بين الطرفين ينتصر فيه المسلمون بعد ان كدنا نكفر بايات […]

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