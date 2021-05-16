2021/05/16 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلاح – رحيم الشمري اخطر ما في الحياة استخدام السلاح سواء بصفة رسمية ام خارج حدود الدولة والقانون بداية عام 2003 تم توزيع كميات هائلة من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة على اجهزة رسمية ومتطوعين ، لمواجهة التهديدات من الدول الغربية بدات الحرب على العراق يوم 20 اذار 2003 وانتهت يوم 9 نيسان 2003، رسميا وبَقى السلاح […]

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