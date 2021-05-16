يجب ايقاف المجزرة بحق الفلسطينيين! - عادل احمد

2021/05/16 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد يجب إيقاف المجزرة بحق الفلسطينيين! بعد الحصار الإسرائيلي لقطاع الغزة وسياسة تجويع الفلسطينيين لسنوات طويلة، بدأت الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو بتهجير وطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية وتهويدها، وكذلك القيام وتحريض باستفزازات المواطنين الفلسطينيين من قبل التيارات اليهودية المتشددة في القدس الشرقية وبقية المناطق… أدى الى تفاقم الأوضاع.



تزامنا مع تدمير الأبنية والعمارات على رؤوس سا ......





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